Седан Audi RS3 встановив рекорд Нюрбургрінга

Німецька компанія Audi організувала на трасі Нюрбургринг рекордні заїзди свого нового спортивного седана RS3. Заводський тест-пілот Френк стиплери зміг подолати знамениту "Північну петлю" за рекордний час 7 хвилин 40,748 секунди, повідомляє Обозреватель.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Таким чином седан Audi RS 3 став найшвидшим у класі компактних серійних машин, випередивши колишнього лідера – французький Renault Megane RS Trophy-R – на 4,64 секунди (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Рекордний Audi RS 3 трохи відрізняється від звичайного серійного седана, але всі зміни обумовлені регламентом проведення заїздів на гоночній трасі. Джерело: Audi

Рекордний Audi RS 3 трохи відрізняється від звичайного серійного седана, але всі зміни обумовлені регламентом проведення заїздів на гоночній трасі. Зокрема, автомобіль отримав каркас безпеки, спортивні передні крісла, спеціальні шини, а також датчики телеметрії і камери, необхідні для фіксації показників заїзду.

Заводський тест-пілот Френк стиплери зміг подолати знамениту "Північну петлю" за рекордний час 7 хвилин 40,748 секунди. Джерело: Audi

В іншому це звичайний седан, який оснащений 2,5-літровим рядним 5-циліндровий мотором TFSI, що розвиває потужність 394 к.с. Він працює у парі з 7-ступінчастою роботизованою КП DSG, а реалізувати потенціал силового агрегату допомагає фірмова повнопривідна трансмісія quattro з функцією векторизації тяги. Серійна версія здатна розганятися до першої "сотні" за 3,8 секунди, а максимальна швидкість, залежно від пакета опцій досягає 250 або 290 км/год.