Оприлюднено дані про межі об'єднаних територіальних громад
Держслужба з питань геодезії, картографії та кадастру оприлюднила новий набір інформаційно-довідкових даних про межі територіальних громад на публічній кадастровій карті, повідомляє БiзнесЦензор.
Про це повідомив міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко.
"Сьогодні Держгеокадастр відкрив доступ до нових інформаційно-довідкових даних про межі територіальних громад. Їх можна подивитися на публічній кадастровій карті (map.land.gov.ua). Вони відображають межі ОТГ, які об'єдналися відповідно до закону "Про добровільне об'єднання територіальних громад", - повідомив Лещенко.
Міністр додав, що в першу чергу ці дані будуть корисні для власників земельних ділянок, розробників документації із землеустрою, органів державної і місцевої влади.
"Інформація про кордони територіальних громад лише інформативна, але вже зараз допоможе уникнути дублювання і непорозумінь при розробці проектів землеустрою та комплексних планів просторового розвитку територій ОТГ", - додав Лещенко.
Дані про межі територіальних громад представлені на основі інформації, яку надало Міністерство розвитку громад і територій.