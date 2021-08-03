Оприлюднено дані про межі об'єднаних територіальних громад

Держслужба з питань геодезії, картографії та кадастру оприлюднила новий набір інформаційно-довідкових даних про межі територіальних громад на публічній кадастровій карті, повідомляє БiзнесЦензор.

Про це повідомив міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко.

"Сьогодні Держгеокадастр відкрив доступ до нових інформаційно-довідкових даних про межі територіальних громад. Їх можна подивитися на публічній кадастровій карті (map.land.gov.ua). Вони відображають межі ОТГ, які об'єдналися відповідно до закону "Про добровільне об'єднання територіальних громад ", - повідомив Лещенко.

Міністр додав, що в першу чергу ці дані будуть корисні для власників земельних ділянок, розробників документації із землеустрою, органів державної і місцевої влади.

"Інформація про кордони територіальних громад лише інформативна, але вже зараз допоможе уникнути дублювання і непорозумінь при розробці проектів землеустрою та комплексних планів просторового розвитку територій ОТГ" , - додав Лещенко.

Дані про межі територіальних громад представлені на основі інформації, яку надало Міністерство розвитку громад і територій.