У Нацполіціі повідомили, що Шишов не звертався з приводу можливого стеження

Громадянин Білорусі, голова громадської організації "Білоруський дім в Україні" Віталій Шишов, знайдений повішеним у вівторок в одному з київських парків, не звертався раніше до українських правоохоронців із приводу можливого стеження за ним, Про це заявив голова Національної поліції України Ігор Клименко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Хочу запевнити: ми перевірили всі звернення громадянина Шишова, які, можливо, могли б дійти до поліції - таких звернень не було, ні минулого, ні цього року. Це по-перше. Якщо буде отримано під час досудового розслідування додаткову інформацію... звісно ж, цю інформацію відразу ж буде терміново передано відповідним службам", - сказав Клименко на брифінгу у вівторок у Києві.

На запитання журналіста, чи є у поліції будь-яка інформація щодо стеження за Шишовим, голова відомства відповів: "Ні, наразі така інформація у Національної поліції відсутня".

Клименко також нагадав, що основними версіями слідства є самогубство й умисне вбивство, імітоване під самогубство.