Потап із Каменських показали романтичні знімки з відпустки

Популярна українська співачка Настя Каменських поділилася з шанувальниками знімками, на яких позувала разом з чоловіком Потапом у стильних образах. Зараз знаменитості вирушили у спільну відпустку, повідомляє Обозреватель.

Фанати оцінили кадри і засипали зірок компліментами. Відповідні фото Каменських опублікувала на сторінці в Instagram.

Співачка позувала на камеру в зеленій сукні з принтом, чорних босоніжках на невеликому каблуці і з маленькою сумкою. Також артистка розпустила своє кучеряве волосся і зробила легкий макіяж.

Поруч зі знаменитістю стояв її коханий Потап у коричневих шортах, сірій сорочці і чорних сліпонах.

Потап і Каменських на відпочинку. Джерело: instagram.com/kamenskux