Три компанії поповнили фінансовий ринок

Національний банк уніс дві фінансові компанії - ТОВ "Альянс Кредіт" і ТОВ "ФК "Біксбіт"- до Державного реєстру фінансових установ.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Також ще одну компанію - ТОВ "Май-Авто" - внесли до Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги.

Також "Альянс Кредіт" отримало три ліцензії - на надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, на надання послуг з фінансового лізингу, а також на послуги з факторингу.

"Май-Авто" отримало ліцензію на надання послуг з фінансового лізингу.

У "Біксбіт" поки немає ліцензій на фінансові послуги.