Україна сенсаційно завоювала 8-му медаль на Олімпіаді-2020

Українська борчиня Алла Черкасова завоювала бронзову медаль Олімпійських ігор 2020 в Токіо. Наша співвітчизниця була сильнішою в малому фіналі Сари Досьо з Японії, яка була першою в Ріо-2016, в першому ж періоді прийомом туше, повідомляє Обозреватель.

Нагадаємо, в чоловічій частині змагань до вирішальної сутички у ваговій категорії до 87 кілограм пробився лідер нашої збірної Жан Беленюк. Він по черзі розправився з суперниками із Сербії, Алжиру та Хорватії.

Також за "золото" в категорії до 67 кг посперечається Парвіз Насібов. Наш співвітчизник видав просто неймовірний перфоманс в півфіналі. Програючи 0:6, українець здійснив неймовірний камбек і на останніх секундах сутички переміг опонента з Єгипту – 7 6. Після тріумфу Насібов розплакався, а також зізнався в любові до України.

Крім того, Романчуку вдалося завоювати єдине на сьогоднішній день "срібло" нашої збірної.