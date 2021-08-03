На Львівщині виявили 9 підозр на Дельта-штам

У Львівській області штам коронавірусу "Дельта" підозрюють у дев’яти людей. Наразі зразки відправили у Київ та очікують результати. Про це під час брифінгу у вівторок, 3 серпня, заявила керівниця Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Наталія Іванченко, повідомляє Львовский портал.

Зазначимо, нещодавно на Львівщині штам "Дельта" підтвердили трьом мешканцям. Двоє жителів області до прояву ознак хвороби перебували у Великобританії, ще один – в Росії. Проте усіх пацієнтів вже виписали зі стаціонарів та перевели на амбулаторне лікування.

Також в області є ще дев’ять підозр на цей штам. Наразі на їх результати із Центру громадського здоров’я ще очікують.

"Три особи, зразки яких ми надсилали, очікують результати. І в нас знову є шість підозр на штам "Дельта". Але і на ці результати ми теж чекаємо з Центру громадського здоров’я. Зазначу, люди, що мають підозри, прибувають або з Індії, або з Росії. Проте на сьогодні є випадки виявлення штаму "Дельта" у Туреччині, США. Тому в осіб, які прибувають і з цих країн та мають симптоми ГРВІ, є підстави підозрювати штам коронавірусу "Дельта", – зауважила Наталія Іванченко.