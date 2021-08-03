Шкарлет повідомив, чи варто очікувати повернення до дистанційної освіти

Міністр освіти Сергій Шкарлет прокоментував перспективи повернення до дистанційної освіти з вересня 2021 року, повідомляє Слово і діло.

За його словами, "за станом на зараз, в принципі, перспектив таких немає".

У той же час, міністр додав, що в міжсезоння завжди зростає кількість захворювань.

"Не тільки ковідом, але і звичайними гострими респіраторними захворюваннями. Це - перша особливість. І друга особливість, яка може вплинути на повернення до дистанційної освіти - це поширення штаму Дельта, всіх інших нових штамів коронавірусу, які взагалі виникають в світі. Тому ймовірність є завжди тобто, в будь-якому випадку", - говорить Шкарлет.

Він також нагадав про норму, згідно з якою, при наявності 80% вакцинованого педколективу навчальні заклади будуть вчитися в повноформатному варіанті в жовтій, помаранчевій і навіть в червоній зонах.