Міжбанк: ситуація стабілізувалася

У вівторок на міжбанківському валютному ринку активізувалася торгівля безготівковим доларом.

При цьому покупцям і продавцям вдалося забезпечити баланс попиту і пропозиції, що дозволило проводити операції у відносно вузькому діапазоні 26,82-26,86 гривень. Примітно, що нерезиденти сьогодні були помічені як на покупці, так і на продажу долара: з одного боку, продовжився процес конвертації отриманих дивідендів у валюту, з іншого, збільшилися обсяги продажу валюти агрокомпаніями. Попит на валюту створювали також компанії-імпортери енергоносіїв.

Курс долара в обмінниках Києва сьогодні змінювався дуже незначно. Вранці готівкового «американця» продавали по 26,94-26,95 гривень, до обіду цінник опустили до 26,93 гривень. Стабілізація ситуації на міжбанку добре вплинула на настрої на готівковому ринку.

Євро на FOREX в першій половині дня вівторка здійснювало коливання в неширокому діапазоні 1,1867 - 1,1891 долара. Готівкове євро продавали по 31,85-31,90 гривень (в залежності від розташування обмінного пункту), при цьому обмінні пункти практично не міняли цінник від самого ранку і до обіду.

Російський рубль сьогодні торгується в діапазоні 72,80-73,10 рублів за долар. У Києві готівковий рубль застиг на місці: вже другий тиждень поспіль його продають по 3,65-3,67 гривні за 10 рублів.