МакSим прийшла до тями і почала самостійно дихати

Виконавиця прийшла в себе і вже навіть дивиться телевізор. Наразі вона в реанімації, повідомляє Корреспондент.

Російська співачка МакSим (справжнє ім'я Марина Абросимова) стала відчувати себе краще. Про це пише Telegram-канал Stars News.

Співачка самостійно дихає через кисневу маску, але по лікарні її возять на кріслі.

"Лікарі відключили 38-річну Марину Абросимову від ЕКМО. Динаміка позитивна, пневмонія в стадії вирішення. Права легеня, яка постраждала найбільше, теж відновлюється - рідини з неї відкачують все менше", - зазначено в повідомленні.

Марина прийшла до тями і навіть дивиться телевізор. При цьому, вона все ще в реанімації.