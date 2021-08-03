МакSим прийшла до тями і почала самостійно дихати
Виконавиця прийшла в себе і вже навіть дивиться телевізор. Наразі вона в реанімації, повідомляє Корреспондент.
Російська співачка МакSим (справжнє ім'я Марина Абросимова) стала відчувати себе краще. Про це пише Telegram-канал Stars News.
Співачка самостійно дихає через кисневу маску, але по лікарні її возять на кріслі.
"Лікарі відключили 38-річну Марину Абросимову від ЕКМО. Динаміка позитивна, пневмонія в стадії вирішення. Права легеня, яка постраждала найбільше, теж відновлюється - рідини з неї відкачують все менше", - зазначено в повідомленні.
Марина прийшла до тями і навіть дивиться телевізор. При цьому, вона все ще в реанімації.