Темпи вакцинації в Україні перевищують середньосвітові

Україна вакцинує від COVID-19 1,3% свого населення за тиждень – наразі ці темпи перевищують середньосвітові та європейські.﻿ Про це під час онлайн-брифінгу заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко, повідомляє УНИАН.

За його словами, в Європі відбувається поступовий спад темпів вакцинації від коронавірусу.

"В Європі темпи вакцинації незначно сповільнилися – це природня картинка, тому що рівень вакцинації в Європі є дуже великим – близько 50% станом на зараз вже вакциновано проти SARS-CoV-2" , - заявив він.

Проте, за словами Ганиченка, в Україні навпаки зростають темпи вакцинації.

"Наразі вже 9,5% населення України є вакциновані принаймні однією дозою, проте це все ще в рази менше, ніж середній показник по Європі. Поточні темпи перевищують середньосвітові та європейські. За тиждень Україна вакцинує 1,3% свого населення" , - зауважив він.

Аналітик додав, що у липні вакциновано більше, ніж сукупно за весь час до цього. Аналогічна ціль стоїть на серпень 2021.

"В регіонах України ситуація з вакцинацією є дуже різною: є лідер - Київ, Київська область та навколишні регіони та є регіони аутсайдери – це переважно Західна Україна" , - відзначив він.

Ганиченко зауважив, що зараз вже кожен десятий мешканець Києва повністю вакцинований проти COVID-19 і кожен п’ятий мешканець столиці отримав принаймні одну дозу вакцину.

За його словами, в Україні за останній тиждень темпи вакцинації зросли на 15%.

"Зараз Україна робить 117 тисяч щеплень на добу. Проте негативним дзвіночком є тренд останніх днів, який переходить від зростання до стабілізації. Україні потрібно продовжувати нарощувати темпи вакцинації" , - наголосив він.

Київська школа економіки переглянула цільовий показник кількості щеплень для того, щоб виконати національний план вакцинації з охопленням щепленнями 70% дорослого населення до кінця року. Наразі необхідно робити 280 тисяч щеплень від SARS-CoV-2 на добу.