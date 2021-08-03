Філіппіни дозволили США розмістити військові бази

Влада Філіппін знову дозволили американській адміністрації розміщувати війська на своїй території в обмін на поставки вакцин від COVID-19, повідомляє Лента.Ру.

Про це заявив президент країни Родріго Дутерте.

Філіппінський лідер розповів, що таке рішення було прийнято з подяки, так як США безкоштовно прислали в країну більше 3 мільйонів доз препарату від коронавируса. Дутерте підкреслив, що розглядає повернення американських військових баз як поступку.

Глава держави має намір особисто зустріти нову партію вакцини компанії Moderna.

В кінці липня міністри оборони Філіппін і США заявили, що відновлюють угоду про розміщення військ між Вашингтоном і Манілою (The Visiting Forces Agreement (VFA). Документ дозволяє перебувати американським військовим на території Філіппін, а також регламентує порядок спільних навчань.

Міністр оборони Сполучених Штатів Лойд Остін заявив, що знову підписана військова угода дозволить американській стороні будувати довгострокові плани в регіоні. Посольство США в Манілі також привітав цю новину, зазначивши, що угода "зміцнює не тільки безпеку двох країн, але і порядок, заснований на правилах" в Південно-Китайському морі.