Українці масово почали отримувати фейковий судові повістки

У Київському апеляційному суді заявили про випадки розсилки фейкових повісток щодо викликів до суду. Повідомлення надходять на електронну пошту нібито від імені самої установи, повідомляє РБК-Украина.

Вказано, що листи надходять з адреси, домен якої схожий на електронну пошту Київського апеляційного суду.

Так, ініціатори розсилки незаконно використовують логотип та найменування суду.

Сама ж спам-розсилка містить вкладення, активація якого призводить до інфікування операційної системи шкідливим програмним забезпеченням.

Апеляційний суд звернувся до громадян з проханням бути пильними та не відкривати вкладення листів, яких напередодні не очікувалось.

Також суд звертає увагу, що єдина офіційна електронна адреса, від імені якої можуть надходити повідомлення - це inbox@kia.court.gov.ua.

Наразі апеляційний суд з’ясовує ситуацію та планує звернутися до правоохоронців із запитом про встановлення організаторів фейкової розсилки.

Марія Кучерявець