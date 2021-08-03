Aston Martin покаже у Каліфорнії новий суперкар

Британська компанія Aston Martin в цьому році відзначає 70-річчя початку продажів своєї продукції на американському ринку. До ювілею приурочена презентація на фестивалі в Пеббл-Біч нового суперкара Aston Martin Valkyrie з кузовом родстер, повідомляє Обозреватель.

Про це повідомляє прес-служба виробника. На фестивалі очікується велика експозиція британського бренду, в якій будуть представлені найбільш яскраві та цікаві проекти останніх років.

Головною подією стане світова прем'єра родстера Valkyrie (на заголовному фото), створеного на базі однойменного купе 2019 року. Автомобіль успадкував від родича гібридний силовий агрегат. Він складається з атмосферного V12 об'ємом 6,5 л (1014 к.с., 740 Нм) та електромотора. Сумарна потужність такого тандему – 1176 к.с. та 900 Нм.

Aston Martin Valhalla. Джерело: Aston Martin

Крім того, на стенді компанії відвідувачів чекатимуть купе Valhalla, ефектний V12 Speedster від фірмового підрозділу Q, а також актуальні моделі Vantage Roadster, DBS Superleggera Volante та DBX. Шанувальники автоспорту зможуть познайомитися з гоночним болідом AMR21 Formula One, а цінителі "класики" – з ремейком легендарного автомобіля Джеймса Бонда – DB5 Goldfinger Continuation Car.

Aston Martin V12 Speedster від фірмового підрозділу Q. Джерело: Aston Martin

Раніше у компанії розповіли про свої успіхи та рекордне зростання продажів автомобілів марки. На щастя, Aston Martin вдалося вийти із затяжної економічної кризи, в тому числі завдяки запуску першого в історії марки кросовера DBX.