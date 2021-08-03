Арешт банківських рахунків: як діяти боржнику

У разі, якщо банківські рахунки громадян заарештовані відповідно до постанови держвиконавця, то власнику потрібно звернутися в банк для з'ясування причин. У багатьох установах така інформація вже відображається в мобільному додатку, повідомляє UBR.

Також можна самостійно налаштувати моніторинг, щоб отримувати повідомлення про зміну статусу. Так, автоматизовані рішення дають можливість відстежувати інформацію про відкриті виконавчі провадження, дані про особу стягувача, категорію стягнення, виконавчий документ і контактні дані виконавця.

Якщо стягнення провадиться на підставі судового рішення, то потрібно ознайомитися з його змістом і звернутися до виконавця за інформацією. Це дасть можливість зрозуміти підстави виникнення боргу.

Надалі існують такі варіанти розв'язання питання:

сплатити заборгованість за виконавчими документами для зняття арешту;

направити виконавцю заяву про скасування накладеного арешту - наприклад, у зв'язку з арештом рахунків, призначених для отримання допомоги;

оскаржити постанову виконавця про накладення або виконавчий документ.

Крім того, краще залучити адвоката або юриста.