Магнітні бурі у серпні 2021 року: очікується спокійний місяць

Незважаючи на те, що серпень – місяць літній, сонячний і жаркий, Сонце не потривожить землян, і геомагнітна обстановка обіцяє бути помірно спокійною, повідомляє Сегодня.

Зовсім без сплесків сонячної активності, звичайно, не обійдеться, причому, найсерйозніший припадає саме на День Незалежності України. Але всі вони будуть короткими і незначними.

Коли магнітні бурі потривожать землян у серпні 2021 року, яка буде геомагнітна обстановка на серпневі свята, літні Спаси, День будівельника, День шахтаря, Міжнародний день молоді і в інші дні? Читайте прогноз геомагнітних коливань на серпень далі у статті.

Якщо заздалегідь знати прогноз магнітних бур, то метеозалежні люди зможуть убезпечити себе від негативного впливу Сонця і бути готовими до можливого погіршення самопочуття в період геомагнітних збурень. Майте на увазі, що сонце постійно , І прогноз магнітних бур може змінюватися.

Прогноз магнітних бурь на серпень 2021 року