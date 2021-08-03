Зеленський підписав закон про допомогу людям з інвалідністю

Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для осіб з інвалідністю (1664-ІХ), який Верховна Рада прийняла 15 липня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Цей документ посилює соціальний захист людей з інвалідністю.

"Зокрема, відповідно до закону, такі люди і особи, що їх супроводжують, мають право на першочергове обслуговування в будь-яких касах, а також на всіх підприємствах, в установах і організаціях, що надають послуги населенню" , - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що люди з інвалідністю, які їдуть на лікування і мають відповідні документи, особи з інвалідністю I групи та особи, які їх супроводжують, мають право на пріоритетне проходження пунктів пропуску через державний кордон України та контрольні пункти в'їзду / виїзду на тимчасово окупованих територіях (не частіше одного разу на тиждень в один бік).

"Крім того, дорослі та діти з інвалідністю зможуть отримати реабілітаційну допомогу за рахунок адміністративно-господарських санкцій та пені, що надійшли до державного бюджету і використовуються Фондом соціального захисту інвалідів" , - підкреслюють в Офісі президента.

Там уточнюють, що закон набирає чинності з наступного дня, після його опублікування.