Дощі йдуть на захід: прогноз погоди на 4 серпня

Дощі залишають більшу частину території України, але це не скасовує прохолодної погоди , яку вони з собою принесли раніше. При чому, тепер похолодання прийде навіть на крайній схід і в Крим. Ніде по країні термометр не покаже вище 31°С.

Отже, у середу, 4 серпня, на заході країни буде все так само прохолодно - близько 23-25°С удень і 13-15°С уночі. І тільки на Закарпатті вдень буде трохи тепліше - термометр покаже 24-26°С. У центрі та на півночі країни очікується 25-28°С удень і 13-17°С уночі. Правда, у Дніпропетровській області буде тепліше - 27-29°С удень і 16-18°С уночі. Така ж температура вдень очікується й у Донецькій і Одеській областях, тільки вночі в першій буде 18-20°С, у другій - і зовсім 21-23°С. На сході, а також на півдні та в Криму буде близько 28-31°С удень і від 15 на сході до 21°С на півдні та на півострові вночі.

Дощі з грозами накриють усі західні, а з ними й Житомирську та Вінницьку області. На решті території України буде хмарно з проясненнями. Середня швидкість вітру по всій країні, включаючи півострів Крим, - близько 7-11 км/год у середньому, місцями до 14 км/год.

Укргідрометцентр попереджає, що 4 серпня удень у окремих районах град та шквали 15-20 м/с (рівень небезпеки - жовтий). Крім того, 4 серпня в східних, а також у Сумській, Житомирській, Київській, Полтавській, Вінницькій та Черкаській областях і в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У столиці України, Києві, 4 серпня очікується температура від 16 до 26°С протягом дня, вітер 4-11 км/год і, можливо, невеликий дощ.