Кіркорова все ж вирішили не пускати до України — блогер

Служба безпеки заборонила російському співаку Філіпу Кіркорову в'їзд на територію України терміном на три роки, повідомляє Деловая столица.

Про це написав блогер Олег Стефаник.

"Служба безпеки України заборонила на 3 роки вʼїзд до України Філіпа Кіркорова, 29 червня 2021 року я написав на електронну пошту СБУ, щоб негайно додали Філіпа Кіркорова до чорного списку" , — написав він.

Блогер зазначив, що Кіркоров давав концерти в окупованому Криму, а в 2017 році назвав півострів частиною Росії.

Факт заборони Кіркорову вʼїжджати до України підтвердив також блогер, колишній глава одеського осередку "Правого сектора" Сергій Стерненко.

Нагадаємо, 23 червня Мінкультури внесло Кіркорова в список осіб, які загрожують нацбезпеці України. Співакові заборони вʼїзд на територію України. Повідомлялося, що профільне міністерство зробило це за рекомендаціями Служби безпеки України.

В СБУ пояснили, що підставою для заборони перетинати кордон стали заяви Кіркорова, в яких він висловлювався на підтримку анексії Криму Росією, а також наполягав на тому, що окупований півострів — це частина Росії.

Втім, вже 27 червня прізвище Кіркорова зникла з переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України. У Мінкультури заявили, що виключили Кіркорова зі списку персон нон грата за поданням СБУ.

Водночас в СБУ заявили, що виключення Кіркорова з переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України, нібито було необхідно через наявність судових прецедентів.