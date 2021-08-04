В ОП очікують $700 млн траншу від МВФ у вересні
Україна може отримати $700 млн траншу від Міжнародного валютного фонду (МВФ) у вересні, повідомив радник президента України з питань економіки Олег Устенко, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Відбулася більш ніж успішна телефонна розмова президента країни з главою Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. В Україну їде місія МВФ. До того ж Україна виконала всі попередні умови Фонду. Ми очікуємо, що досить швидко буде отриманий новий транш від МВФ близько $ 700 млн", - сказав він в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".
"Припускаю, що зараз ми рухаємося за наступним сценарієм: у вересні - місія, відразу ж питання України виноситься на засідання ради директорів МВФ, і буквально у вересні очікую, що ми отримаємо новий транш", - додав радник президента.
При цьому Устенко не виключає можливості продовження програми.
"У нас є серйозний прогрес, і це було відзначено. Так що я не виключаю, що програму можуть продовжити", - пояснив він.