У Зеленського відреагували на смерть голови Білоруського дому в Україні

Прессекретар глави держави Сергій Никифоров прокоментував смерть голови ГО "Білоруський дім в Україні" Віталія Шишова в Києві, заявивши, що президент Володимир Зеленський тримає цю справу на контролі, повідомляє УНИАН.

Про це Никифоров повідомив на брифінгу в Києві.

За його словами, на брифінгу представники МВС сказали "все, що мають" з цього приводу або сказали "те, що вони мають право розказувати, не забуваймо про таємницю слідства".

Никифоров додав, що Офісу президента до цього додавати нічого не потрібно.

"Ми пильно стежимо за висновками поліції. Президент, звичайно, тримає цю справу на контролі" , - зауважив він.