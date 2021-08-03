Швейцарія зняла обмеження на в'їзд для українців
Для українців з 2 серпня 2021 року зняли обмеження на в'їзд до Швейцарії, повідомляє Кореспондент.
Про це йдеться в повідомленні МЗС України.
При в'їзді до Швейцарії необхідно пред'явити:
- сертифікат про повний курс вакцинації (якщо після отримання останньої дози пройшло 14 днів). Перелік визнаних у Швейцарії наразі вакцин: Pfizer / BioNTech (BNT162b2 / Comirnaty® / Tozinameran), Moderna (mRNA-1273 / Spikevax / COVID-19 vaccine Moderna), AstraZeneca (AZD1222 Vaxzevria® / Covishield ™), Janssen / Johnson & Johnson (Ad26.COV2.S), Sinopharm / BIBP (SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell)), Sinovac (CoronaVac)
- або негативний результат ПЛР-тесту (тест необхідно зробити, максимум, за 72 години до в'їзду)
- або негативний результат швидкого тесту на антигени (тест необхідно зробити, максимум, за 48 годин до в'їзду)
- або підтвердження, що ви хворіли на COVID-19 протягом останніх шести місяців і одужали.
Для прибулих до Швейцарії з регіонів із небезпечними варіантами вірусу і особи, які перебували на території цих регіонів понад десять днів, та не щеплених передбачений десятиденний карантин. При цьому особам, які подорожують до Швейцарії літаком, слід завчасно заповнити в'їзну онлайн-форму.