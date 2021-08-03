Швейцарія зняла обмеження на в'їзд для українців

Для українців з 2 серпня 2021 року зняли обмеження на в'їзд до Швейцарії, повідомляє Кореспондент.

Про це йдеться в повідомленні МЗС України.

При в'їзді до Швейцарії необхідно пред'явити:

сертифікат про повний курс вакцинації (якщо після отримання останньої дози пройшло 14 днів). Перелік визнаних у Швейцарії наразі вакцин: Pfizer / BioNTech (BNT162b2 / Comirnaty® / Tozinameran), Moderna (mRNA-1273 / Spikevax / COVID-19 vaccine Moderna), AstraZeneca (AZD1222 Vaxzevria® / Covishield ™), Janssen / Johnson & Johnson (Ad26.COV2.S), Sinopharm / BIBP (SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell)), Sinovac (CoronaVac)

або негативний результат ПЛР-тесту (тест необхідно зробити, максимум, за 72 години до в'їзду)

або негативний результат швидкого тесту на антигени (тест необхідно зробити, максимум, за 48 годин до в'їзду)

або підтвердження, що ви хворіли на COVID-19 протягом останніх шести місяців і одужали.

Для прибулих до Швейцарії з регіонів із небезпечними варіантами вірусу і особи, які перебували на території цих регіонів понад десять днів, та не щеплених передбачений десятиденний карантин. При цьому особам, які подорожують до Швейцарії літаком, слід завчасно заповнити в'їзну онлайн-форму.