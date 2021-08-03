У Чернівецькій області п'ятеро дітей вакцинували від COVID-19

У Чернівецькій області вакцинували від коронавірусу п'ятьох дітей віком від 13 до 16 років. Як пояснили їхні батьки, рішення зробити щеплення підліткам було прийнято через виїзд за кордон і хронічних захворювань, повідомляє РБК-Україна.

"Двоє (дітей - ред.) щеплені в Чернівцях, двоє - в Глибокій та одна дитина в Герці. Вакцинованим від 13 до 16 років" , - наголошується в повідомленні.

Як пояснила координатор вакцинації в Чернівецькій області Оксана Знак, батьки вирішили зробити дітям щеплення через виїзд дитини на навчання за кордон, а також через наявність хронічних захворювань, які можуть ускладнити прогрес протікання інфекції.

В ОДА нагадали, що для вакцинації дітей від коронавірусу у віці від 12 до 17 років батьки повинні звернутися до педіатра або сімейного лікаря.

Нещодавно МОЗ України дозволив вакцинувати від коронавірусу дітей 12 років препаратом Pfizer-BioNTech.

Автор: Дмитрий Кузнецов