У Нью-Йорку в ресторани і спортзали пускатимуть тільки вакцинованих

У Нью-Йорку для відвідування ресторанів і спортзалів тепер буде потрібно підтвердження про вакцинацію від коронавірусу. Пропуск key to NYC Pass дозволить будь-кому, у кого є хоча б одна доза вакцини, отримати доступ до закладів, повідомляє РБК-Україна.

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо офіційно оголосив, що для входу в ресторани, спортивні зали та концертні майданчики міста тепер буде вимагатися підтвердження вакцинації.

Дозвіл відвідування закладів з пропуском буде поетапно вводитися протягом найближчих тижнів. Повністю нововведення почне діяти з 13 Вересня.