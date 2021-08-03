У Зеленського обіцяли різко не підвищувати тариф на електроенергію

Різкого підвищення тарифів на електроенергію в Україні не буде, а схема розрахунків буде оприлюднена до 24 серпня, повідомляє Деловая столица.

Про це заявив на брифінгу прессекретар президента Сергій Никифоров.

"Ще раз хочу наголосити на тому, що різкого підняття тарифів на електроенергію, яким зараз активно намагаються залякувати, не буде. Для багатьох його не буде взагалі" , — підкреслив він.

За словами Никифорова, згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони, уряд і Нацкомісія з регулювання ринку енергетики і комунальних послуг опрацьовують питання про те, якою саме має бути система оплати за електроенергію.

"РНБО на це виділила певний час. Думаю, що до Дня Незалежності, можливо раніше, побачимо, хто й скільки має платити. Але ключове: різкого зростання тарифів ми не побачимо. Це те, на чому я хочу наголосити" , — сказав він.

Никифоров також додав, що і влада пильно стежить за ситуацією на енергетичному ринку в контексті підготовки до опалювального сезону.