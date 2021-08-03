У Києві протестували під посольством Білорусі

Під будівлею посольства Білорусі в Києві проходить акція, учасники якої зібралися, щоб вшанувати пам'ять громадянина Білорусі, голови громадської організації "Білоруський дім в Україні" Віталія Шишова, повідомляє Інтерфакс-Україна.

В акції беруть участь представники білоруської діаспори в Україні, українських патріотичних рухів, журналісти та прості громадяни. Учасники принесли з собою біло-червоно-білі прапори Білорусі, фотографії Шишова і квіти.

Фото: Віталій Носач, РБК-Україна

Як повідомлялося, Шишов зник у понеділок в Києві та був знайдений повішеним у вівторок в одному з київських парків недалеко від місця його проживання. Поліція почала кримінальне провадження за ст.115 КК (умисне вбивство) і буде перевіряти всі версії, в тому числі версію вбивства, замасковану під суїцид.

Як повідомляється на сторінках "Білоруського дому в Україні", Шишов переїхав в Україну восени 2020 роки після участі в протестах в Гомелі. В організації він займався допомогою релокантам, проведенням політичних акцій, зверненням до держорганів для просування законопроєктів, які допомагають білорусам в Україні, і формуванням діаспори.