У Німеччині пенсіонера оштрафували на 250 тисяч євро

У Німеччині суд виніс вирок 84-річному чоловікові, який зберігав арсенал зброї та боєприпасів, а також танк Пантера часів Другої світової війни, повідомляє Кореспондент.

Відзначено, що Окружний суд міста Кіль, що на півночі країни, призначив пенсіонеру умовний термін ув'язнення терміном 14 місяців і зобов'язав його виплатити штраф у розмірі 250 тисяч євро.

З них 50 тисяч євро треба сплатити в державну казну, решта суми штрафу піде на благодійність.

Суд також зобов'язав підсудного, ім'я якого не названо, протягом наступних двох років продати чи передати 45-тонний танк і зенітну гармату тематичному музею чи колекціонерові.

Нагадаємо, судити пенсіонера почали наприкінці травня. А обшук його вілли був дводенною операцією. 20 солдатів витратили близько дев'яти годин, щоб витягти з підвалу танк вагою майже 40 тонн. Обвинувачений стверджував, що купив танк в Англії на брухт.