В Boeing назвали причину перенесення запуску корабля Starliner

Boeing Space розкрила причину перенесення сьогоднішнього запуску космічного корабля Starliner. Виявилося, що фахівці виявили технічні неполадки в руховій установці апарату, повідомляє РБК-Украина.

У повідомленні зазначається, що перед запуском космічного корабля, інженери виявили несподівані показники про становище клапана в руховій установці.

Наразі фахівці продовжують вивчати можливість того, аби запустити Starliner до Міжнародної космічної станції завтра.

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про те, що запуск космічного корабля Starliner вкотре перенесли.

Автор: Сергій Пишкін