Валютний ринок: підсумки вівторка

Попри те, що пропозиції валюти на міжбанківському валютному ринку﻿ сьогодні було досить, котирування не тільки не пішли вниз, а до кінця торгів навіть зросли.

Як і вчора, головними покупцями валюти сьогодні були компанії-нерезиденти, які конвертували отримані дивіденди в валюту. До них приєдналися іноземні інвестори, які продавали ОВДП на вторинному ринку. Однак нерезиденти сьогодні не тільки купували, але і продавали валюту. Серед продавців був помічений Citibank.

А в обід, несподівано і практично непомітно для більшості учасників ринку, на міжбанку з'явився регулятор. Національний банк викупив кілька заявок на продаж в районі 26,83 гривень на заявлену раніше суму 5 млн доларів - і пішов з ринку.

Закрили торги вівторка на 0,5 копійки на покупці та 2 копійки на продажу вище, ніж в понеділок.

Хід торгів:

Стартові котирування - 26,83/26,89 (купівля/продаж).

Торги вівторка відкрилися вже, ніж в попередні дні: спред на старті склав всього 6 копійок проти десяти напередодні. Перші угоди пройшли за ціною 26,89 гривень о 9:28 і, як виявилося, стали найдорожчими угодами сьогоднішнього дня. Продавців було трохи більше, ніж покупців з самого початку торгів, тому котирування плавно пішли вниз, досягши в середині обідньої перерви 26,817 гривень на покупку і 26,832 гривень на продаж. У цей час на ринку з'явився Національний банк: він пробув не більше 15-20 хвилин, і поповнивши свої резерви на 5 млн доларів, пішов «по-англійськи». Після обіду покупці знову підштовхнули котирування вгору, і до закриття торгів вони вийшли на ранковий рівень.

Котирування закриття - 26,86 / 26,89 (купівля / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні виріс на 20,85 млн у порівнянні з понеділком і склав 186,8 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,8382 гривень. Офіційний курс долара на 4 серпня встановлений на позначці 26,8411 гривень за долар, зниження на 0,33 копійки. Офіційний курс євро на 4 серпня встановлений на позначці 31,8913 гривні за євро, зниження на 1,19 копійки.

Курс готівкового долара протягом дня коливався в межах 26,94-26,96 гривень; періодично з'являлися пропозиції по 26,93 гривень, але їх оперативно розбирали.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:00 - 1,1856. Сьогодні євро зробив ще одну спробу зростання і піднявся до позначки 1,1891 долара, але потім опустився майже на 40 пунктів нижче. Ціна готівкового євро протягом дня змінювалася в межах 31,85-31,90 гривень, то виростаючи, то опускаючись услід за рухами на FOREX.

Російський рубль в першій половині дня зміцнився до 72,80 рублів за долар, але не зміг втриматися і до вечора подешевшав до 73,20 рублів. Станом на 19:00 він затиснутий у вузькому діапазоні 72,92-72,96 рубля за долар. Готівковий рубль в столиці сьогодні, як і весь попередній тиждень, продавали по 3,65-3,67 гривень за 10 рублів.