SkyUp запускає три нові рейси до Саудівської Аравії

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines запустила три рейси з Києва до Саудівської Аравії. Перший літак 3 серпня відправився в Даммам - цей рейс буде доступний щовівторка. Також польоти будуть виконуватися в Ер-Ріяд і Джидду, повідомляє РБК-Україна.

"3 серпня, о 19:10 перші пасажири SkyUp Airlines вилетіли з міжнародного аеропорту "Бориспіль" до Даммаму. Відтепер ці рейси доступні пасажирам щовівторка" , - вказується в повідомленні пресслужби.

Рейси з Києва в Ер-Ріяд відкриваються з 4 серпня, а з 8-го - до Джидди.

У "Борисполі" зазначили, що авіакомпанія планує розвивати польотну програму до Саудівської Аравії.

Автор: Дмитро Кузнецов