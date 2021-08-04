SkyUp запускає три нові рейси до Саудівської Аравії
Українська авіакомпанія SkyUp Airlines запустила три рейси з Києва до Саудівської Аравії. Перший літак 3 серпня відправився в Даммам - цей рейс буде доступний щовівторка. Також польоти будуть виконуватися в Ер-Ріяд і Джидду, повідомляє РБК-Україна.
"3 серпня, о 19:10 перші пасажири SkyUp Airlines вилетіли з міжнародного аеропорту "Бориспіль" до Даммаму. Відтепер ці рейси доступні пасажирам щовівторка", - вказується в повідомленні пресслужби.
Рейси з Києва в Ер-Ріяд відкриваються з 4 серпня, а з 8-го - до Джидди.
У "Борисполі" зазначили, що авіакомпанія планує розвивати польотну програму до Саудівської Аравії.
Автор: Дмитро Кузнецов