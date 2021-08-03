Оператор знімав таргана замість хокейного матчу на Олімпіаді

На останніх хвилинах хокейного матчу, коли в ефірі мав відбутися повтор кадру, глядачі побачили таргана. Короткий ролик одразу став вірусним у мережі та набрав майже 9 мільйонів переглядів. ﻿, повідомляє 24 Канал.

Кумедний інцидент стався на аргентинському спортивному каналі на останніх хвилинах під час жіночого хокейного матчу між збірними Іспанії та Аргентини. Оператор замість змагань великим планом знімав таргана – він змінив ракурс, коли тарган зістрибнув з бордюру.

Можливо режисер трансляції хотів повеселитися перемиканням сцен між матчем і тарганом. А може ці комахи є рідкістю в Японії і ця подія здалася оператору цікавішою за хокей. Проте 15 секунд слави на Олімпійських іграх у Токіо тарган встиг отримати. У ролику можна навіть почути, як коментатор вигукує іспанською: "la cucaracha".

Курйозне відео з перегонів одного таргана збило глядачів з пантелику та отримало безліч відгуків у мережі. Користувачі "відзначили історичне значення події" та не скупилися на кумедні коментарі:

Вперше в історії Олімпійських ігор беруть участь членистоногі.

Тарган: я збираюся купити трохи їжі і принести додому. Зачекай, хтось дивиться на мене.

Це кінематографічний геній. Те, як він повертається, коли чує "la cucaracha" – прекрасно.

Від Олімпіади до national geographic дуже швидко.

Моє почуття гумору дійсно тупе або це дійсно смішно.

Це найбільш випадкова річ, яку я бачив.

Повертаючись до матчу: жіноча збірна Аргентини перемогла збірну Іспанії з рахунком 3: 0.