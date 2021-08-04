Кондиціонер: про що варто пам’ятати при встановленні та обслуговуванні

Перед покупкою кондиціонера важливо дізнатися не лише про технічні характеристики приладу, але й про специфіку його встановлення. Що врахувати перед початком експлуатації, щоб обладнання працювало довго та якісно – далі, повідомляє 24 Канал.

Перше, що потрібно врахувати перед купівлею кондиціонера – тип приміщення: віконні кондиціонери-моноблоки підійдуть для установки на дачі. Спліт-системи – універсальне рішення для квартир та офісів. Торгові центри, готелі просторі апартаменти вимагають монтажу мультиспліт-систем, внутрішні блоки яких створюватимуть здоровий мікроклімат у кількох приміщеннях одночасно.

Важливими факторами при виборі кондиціонера є показники потужності, матеріал та функції. Кількість практичних опцій, які спрощуватимуть життя, суттєво вища у виробників з преміумсегмента. Але й ціна такої техніки буде вищою. При цьому, важливо розуміти, що навіть найдорожча техніка виявиться марною, якщо неправильно розрахувати місце розташування внутрішнього блоку спліт-системи чи нехтувати правилами експлуатації.

Правила встановлення кондиціонера

Щоб приховати комунікації, монтаж внутрішнього блоку бажано проводити під час ремонту приміщення .

. Відстань до стелі та стін повинна становити мінімум 10 сантиметрів . Від внутрішнього блоку до точки виходу комунікацій – принаймні 50 сантиметрів.

. Від внутрішнього блоку до точки виходу комунікацій – Розташування кондиціонеру в нішах, за шторами чи шафами – не найкраща ідея, оскільки стіни чи текстиль обмежуватимуть охолоджений повітряний потік.

Щоб не допустити накопичення та виливу конденсату, пристрій повинен розташовуватися в горизонтальному положенні

Кондиціонер не встановлюється над елементами опалювальної системи. В такому разі температурний датчик постійно фіксуватиме високу температуру, а сам пристрій буде надмірно охолоджувати приміщення. Це може призвести до передчасного зносу деталей.

В такому разі температурний датчик постійно фіксуватиме високу температуру, а сам пристрій буде надмірно охолоджувати приміщення. Це може призвести до передчасного зносу деталей. Також експерти радять не розташовувати систему навпроти місць, де ви проводите багато часу. Це допоможе уникнути прямого охолодженого повітряного потоку. Якщо ж приміщення компактне, оберіть кондиціонер, серед опцій якого передбачений комфортний режим . Під час охолодження повітря направляється в основному вгору, щоб уникнути холодних протягів, а в режимі нагрівання – вниз, щоб тримати ваші ноги в теплі.

. Під час охолодження повітря направляється в основному вгору, щоб уникнути холодних протягів, а в режимі нагрівання – вниз, щоб тримати ваші ноги в теплі. Під час роботи кондиціонера в режимі охолодження, не допускайте потрапляння в приміщення прямих сонячних променів. Подбайте, щоб на вікнах були штори або жалюзі.

Експлуатація

Щоб кондиціонер функціонував якомога довше, а виявлення неполадок не забирало зайвого часу, потурбуйтеся, щоб спліт-система включала функцію автоматичної діагностики. Вона спрощує технічне обслуговування кондиціонера, інформуючи про неполадки обладнання або відхилення від нормального режиму роботи.

Окрім цього, експерти рекомендують хоча б раз на рік очищувати внутрішній та промивати зовнішній блок. Щоб не пошкодити деталі, до робіт слід залучити спеціалістів, які займаються встановленням та обслуговуванням спліт-систем.

Ще один нюанс стосується фільтрів. Перед початком експлуатації уточніть у виробника або продавця-консультанта про тривалість їх служби. Якщо на дисплеї з'являється іконка, яка означає, що пора чистити фільтр, варто звернутися до сервісної служби. Переконайтеся, що всі роботи з очищення повітряного фільтра та панелей проводяться за допомогою води, температура якої нижча за 50°C.

Пам’ятайте, що правильне встановлення та дотримання правил експлуатації подовжать термін служби цілої системи, яка відповідає за оптимальний та здоровий мікроклімат, а це – важлива передумова комфорту у вашому домі.