У Литви є докази причетності Білорусі до напливу мігрантів

Заступник Міністра закордонних справ Литви Мантас Адоменас заявив, що у Вільнюса є доказ причетності режиму Білорусі до напливу мігрантів. Зокрема, участі білоруських прикордонників у перекиданні нелегальних мігрантів з країн Азії та Африки до Литви, повідомляє РБК-Україна.

"Таких доказів багато. Останнім з них є відео, зняте представниками Frontex (агентство Європейського Союзу з безпеки зовнішніх кордонів, - ред.), де ми бачимо, як машина білоруських прикордонників супроводжує групу мігрантів аж до кордону. Зворотний хід вони дали, коли зрозуміли, що їх знімають" , - заявив заступник голови МЗС Литви.

За його словами, перші ознаки майбутньої міграційної кризи з'явилися після того, як Білорусь сторона перестала співпрацювати з Литвою з питань міграції, що робилося до березня цього року.