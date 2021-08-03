В Албанії вирують лісові пожежі

В Албанії спалахнули кілька вогнищ лісових пожеж, місцеві рятувальники не справляються з гасінням вогню.

Як заявив президент Албанії Ілір Мета, ситуація з пожежами нестійка, і албанська влада повинна звернутися за допомогою до ЄС.

Найбільше занепокоєння викликає загоряння на заповідній території півострова Карабурун. Ситуація вважається неконтрольованою, так як албанські пожежники не мають обладнання для боротьби з вогнем, особливо в складній місцевості.

Крім того, загоряння підсилюють вітри, які збільшують площу поверхні пожежі, а також її інтенсивність.

Своєю чергою, міністр оборони Ніко Пелеша каже, що триває робота щодо запобігання поширенню вогню на гори Дукат і національний парк Ллогара.

Директор Агентства цивільного захисту Хакі Чако очікує допомоги сусідніх країн, повторюючи заклики президента, а також зазначає, що деякі пожежі розпалювали навмисно.

У міністерствах оборони Хорватії і Косові пообіцяли допомогти в разі потреби. Італія також заявила, що запропонує три вертольоти для гасіння пожежі в Карабуруна.

Зараз в Албанії є тільки один вертоліт, який може перевозити 2 тисячі літрів води.