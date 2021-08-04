У ЄС відреагували на смерть Шишова

Віцепрезидент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель закликав здійснити правосуддя у справі про загибель голови громадської організації "Білоруський дім в Україні" Віталія Шишова, повідомляє УНІАН.

Про це він написав у Twitter. Боррель подякував владі України за швидкий початок розслідування його смерті, включаючи ймовірність вбивства.

"Шокований повідомленнями про те, що білоруський активіст Віталій Шишов був знайдений повішеним у київському парку. Він допоміг багатьом уникнути репресій режиму Лукашенка" , - йдеться в повідомленні.

Віцепрезидент Європейської комісії додав, що правосуддя має відбутися.