Клімкін допустив причетність Кремля до смерті Шишова

До смерті білоруського активіста Віталія Шишова може бути причетний Кремль, припускає ексміністр закордонних справ Павло Клімкін, повідомляє УНІАН.

"Вважайте це політичною інтуїцією або передчуттям, але це може бути частиною чогось більшого, ніж просто вбивства одного з лідерів опозиції" ,- сказав ексміністр в ефірі 24 каналу.

Він не виключив намірів дестабілізації ситуації в Україні у зв'язку з майбутнім святкуванням Дня Незалежності.

"Це за кілька тижнів до 30-річчя. Ви думаєте, Путін буде радий дозволити нам святкувати так, як ми хочемо?" ,- задається питанням Клімкін.

Смерть Шишова ексміністр назвав трагедією для кожного та одночасно тестом довіри.