У Києві заарештували офіціантів, підозрюваних в пограбуванні іноземців

У Києві взяли під варту дев'ятьох підозрюваних у пограбуваннях та розбійних нападах на іноземних громадян в кафе і ресторанах, повідомляє Страна.ua.

За даними прес-служби Київської міської прокуратури, їх заарештували на 2 місяці. Всі ці особи проходять по ч. 2 ст. 186 і ч. 2 ст. 187 КК України.

Чотирьом з них не дозволили вийти під заставу, двом узятим під варту залишили можливість внесення застави в розмірі 190 тисяч гривень, ще трьом визначили можливість внесення застави в розмірі 1 млн гривень.

Раніше київські правоохоронці знешкодили злочинну групу, учасники якої скоювали масові розбійні напади на іноземців в Києві. За даними слідства, група діяла на території трьох розважальних закладів в центрі столиці.

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Серед членів групи були офіціанти, які надавали іноземним громадянам, що відпочивали в закладах, рахунки з переліком замовлень і сумами завищеними в 5-10 разів.

У разі відмови іноземцями оплачувати рахунок, учасники злочинної групи запрошували їх до кімнати адміністратора, де, застосовуючи насильство і психологічний тиск, примушували сплачувати рахунки, а в разі відмови силою відбирали гроші, мобільні телефони та цінності.

За попередньою інформацією, учасники групи можуть бути причетні до скоєння майже 150 нападів на іноземних громадян з початку 2020 року.