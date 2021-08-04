Півтора місяця тримали прикутим до ліжка - адвокат про викрадення Чауса
Адвокат Ростислав Кравець повідомив деякі подробиці про те, що відбувалося з Чаусом з моменту викрадення з Кишинева до того, як він з'явився в Україні, повідомляє Страна.ua.
За словами адвоката, на завтрашньому засіданні в ВАКС Чаус буде давати свідчення - він готовий говорити. Причому Чаус збирається розповісти все про те, як його двічі викрали: спочатку з України вивезли в Молдову у 2016 році, а навесні 2021 року вивезли з Молдови назад в Україну.
Юрист прогнозує, що завтрашнє засідання суду у справі Чауса буде багатим на сенсації.
"Завтра о другій годині дня чекаємо засідання. Чаус завтра буде говорити все про те, де він був, з ким, що з ним робили, хто його викрав. Він розповість, що п'ять років тому зник з України не з його волі, і повернувся сюди зараз не по своїй волі. І весь цей час тут знаходився теж не по своїй волі ", - заявив" Країні "Кравець.
Він додав, що має намір просити суд проводити засідання в закритому режимі, щоб не розкривати всі деталі викрадення. Оскільки, за словами адвоката, у викраденні Чауса замішані всі правоохоронні органи України.
Також Кравець повідомив деякі подробиці про те, що відбувалося з Чаусом з моменту викрадення з Кишинева до того, як він з'явився в Україні. За словами адвоката, Чауса катували та більш ніж півтора місяця тримали прикутим до ліжка.
"Зараз фізичний стан Чауса вимагає медичного догляду. Він довго перебував у неналежних умовах, йому потрібна психічна допомога, в тому числі. Думаю, вже можна розповісти про те, що Чаус більше 50 днів був буквально прикутий до ліжка. Йому не дозволяли навіть митися, тільки давали ходити в туалет. Його мучили, постійно включаючи і вимикаючи світло, постійно клацали вимикачем. Включили і вимкнули. Тортури такі", - розповіді л Кравець.