Півтора місяця тримали прикутим до ліжка - адвокат про викрадення Чауса

Адвокат Ростислав Кравець повідомив деякі подробиці про те, що відбувалося з Чаусом з моменту викрадення з Кишинева до того, як він з'явився в Україні, повідомляє Страна.ua.

За словами адвоката, на завтрашньому засіданні в ВАКС Чаус буде давати свідчення - він готовий говорити. Причому Чаус збирається розповісти все про те, як його двічі викрали: спочатку з України вивезли в Молдову у 2016 році, а навесні 2021 року вивезли з Молдови назад в Україну.

Юрист прогнозує, що завтрашнє засідання суду у справі Чауса буде багатим на сенсації.

"Завтра о другій годині дня чекаємо засідання. Чаус завтра буде говорити все про те, де він був, з ким, що з ним робили, хто його викрав. Він розповість, що п'ять років тому зник з України не з його волі, і повернувся сюди зараз не по своїй волі. І весь цей час тут знаходився теж не по своїй волі ", - заявив" Країні "Кравець.

Він додав, що має намір просити суд проводити засідання в закритому режимі, щоб не розкривати всі деталі викрадення. Оскільки, за словами адвоката, у викраденні Чауса замішані всі правоохоронні органи України.

Також Кравець повідомив деякі подробиці про те, що відбувалося з Чаусом з моменту викрадення з Кишинева до того, як він з'явився в Україні. За словами адвоката, Чауса катували та більш ніж півтора місяця тримали прикутим до ліжка.