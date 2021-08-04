Після НП на "Рівнеазоті" в ґрунті виявили перевищення нітратів

Після аварії на "Рівнеазоті" у деяких місцях в результаті проб ґрунту зафіксували перевищення показників нітратів в 10 разів, повідомляє Украинская правда.

"Проби були відібрані одразу після викиду забруднюючих речовин з підприємства, а також на наступний день після аварії. Забір проводився, з урахуванням переміщення хмари викиду, на 11 пробних майданчиках площею 100 кв м методом "конверту" , - заявив очільник Держекоінспекції Андрій Мальований у Facebook.

Зокрема, поблизу "Рівнеазоту" у ґрунті виявили перевищення по нітратах в 10 разів. Також на вулиці Соборній азоту більше в 1,3 рази, нітратів – в 1,8 разів.

Біля села Зелений Гай норма нітратів перевищена в 4,3 рази. Ще в трьох місцях, біля сіл Грушвиця, Верхівськ, Городок, перевищення складають від 1,7 до 1,9 рази.

Мальований каже, що перевищення показників у ґрунті може бути спричинено не лише залповим викидом оксидів азоту в повітря внаслідок аварійної ситуації. Йдеться також про незадовільне ведення господарської діяльності.