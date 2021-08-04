Ще одна спортсменка відмовилася повертатися до Білорусі

Білоруська легкоатлетка Яна Максимова, яка виступає в багатоборстві, не повертатиметься до Білорусі через побоювання за свою свободу і життя, повідомляє Деловая столица.

Про це спортсменка написала в своєму Instagram.

"Довго думаючи і розмірковуючи ми прийняли рішення не повертатися в Білорусь. На превеликий жаль, зараз там можна втратити не тільки свободу, а й позбутися життя" , — написала Максимова.

Вона також прокоментувала своє рішення білоруському Фонду спортивної солідарності.

"Після всіх подій, що відбулися в Білорусі, повертатися я не планую. У мене є маленька дочка, я не можу ризикувати … Я дуже сподіваюся що дочекаюся того часу, коли поїду виступати під біло-червоно-білим прапором" , — сказала вона.

Спортсменка та її чоловік, срібний призер Олімпіади 2008 року в багатоборстві Андрій Кравченко проживають в Німеччині. Максимова пропустила Олімпіаду в Токіо, оскільки не пройшла олімпійський кваліфікаційний норматив.