Чауса до суду охоронятиме СБУ - адвокат

Колишній суддя Микола Чаус, якого підозрюють в отриманні хабаря, буде знаходитися до суду під охороною Служби безпеки України, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив адвокат Миколи Чауса Ростислав Кравець. Як стверджує адвокат колишнього судді, СБУ передала НАБУ Миколу Чауса, але до суду він все ще буде перебувати під охороною СБУ.

"Тільки закінчили слідчі дії з Миколою Чаусом. СБУ передала НАБУ Миколу Чауса. Але він продовжує перебувати під захистом СБУ. До завтрашнього суду він буде поміщений в ІТТ СБУ і під охороною СБУ" , - написав Кравець.

Автор: Наталія Скороход