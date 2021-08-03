Патрульних засудили до 8 років в'язниці за смерть хлопця

Галицький районний суд Львова у вівторок, 3 серпня, оголосив вирок шістьом львівським патрульним через смерть 22-річного львів'янина Володимира Клима, який помер 3,5 роки тому під час поліцейського рейду у гральному закладі, повідомляє Zaxid.net.

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Суд визнав поліцейських підрозділу тактико-оперативного реагування (ТОР) Назарія Андрушківа, Станіслава Гетьмана, Олександра Демчину, Степана Дороша, Дмитра Леськіва та Олега Устіяновського винними у перевищенні службових повноважень вчиненому групою осіб (ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 365 ККУ). Усім шістьом поліцейським присудили реальні терміни у в’язниці – вісім років позбавлення волі. Також усіх обвинувачених позбавлено спеціальних звань «лейтенант поліції» та заборонено обіймати посади у державних органах упродовж трьох років.

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Суд, зокрема, пояснив, що поліцейські неправомірно застосували фізичну силу до постраждалого, вдягли на нього пластикові наручники-стяжки, чим позбавили його можливості надати собі допомогу самостійно та сприяли його удушенню.

Окрім того, суд ухвалив стягнути з державного бюджету моральну шкоду понад 4 млн грн на користь найближчих родичів загиблого. Поліцейські з власних коштів мають компенсувати 48 тис. грн за проведення криміналістичної експертизи. Наразі вирок не вступив у дію, на нього протягом 30 днів може бути подана апеляція.

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У патрульній поліції Львівщини розповіли, що засуджені поліцейські не відсторонені від роботи і перебувають на службі. На вирок суду подаватимуть апеляцію.

Трагічний інцидент стався 9 лютого 2018 року. Поліцейські перевіряли відвідувачів салону гральних автоматів на вул. Куліша у центрі Львова. Під час поверхневого огляду відвідувачів закладу на заборонені предмети, в кишені одного з клієнтів – 22-річного львів’янина Володимира Клима – патрульні намацали якийсь згорток. У цей момент хлопець різко розвернувся та спробував утекти. Під час затримання поліцейськими хлопець проковтнув поліетиленовий пакетик з наркотиками.

Поліцейські намагались змусити хлопця виплюнути пакет, однак він знепритомнів. Юнака вивели на вулицю, де йому надавали домедичну допомогу, але врятували хлопця не вдалося. Медики швидкої, яку викликали інспектори, констатували смерть. Експертиза підтвердила, що Володимир Клим проковтнув поліетиленовий пакет з двома грамами канабісу. Синтетичний полімер повністю перекрив дихальні шляхи і хлопець помер від асфікції.

Після цього шістьох патрульних Олександра Демчину, Назарія Андрушківа, Станіслава Гетьмана, Степана Дороша, Дмитра Леськіва та Олега Устіяновського звинуватили у перевищенні службових повноважень.