У США схвалили постачання Javelin Грузії

Державний департамент США схвалив продаж протитанкових ракет Javelin Грузії. За інформацією управління Міністерства оборони США з оборонного співробітництва і безпеки, сума операції складе 30 мільйонів доларів, повідомляє Лента.Ру.

За наявними даними, Грузія запросила 82 ракети Javelin FGM-148, а також 46 пускових установок. На думку Держдепу, дана угода не призведе до зміни військового балансу в регіоні.

Разом з тим американська влада вважає, що вона буде сприяти підтримці «зовнішньої політики та національної безпеки США шляхом посилення безпеки Грузії, яка є стратегічним партнером і ключовим гравцем, що сприяє безпеці та стабільності в регіоні».

Дані системи, підкреслили в управлінні Міноборони США, допоможуть Грузії захистити свій суверенітет і територіальну цілісність.

Відзначається, що американська адміністрація офіційно повідомила Конгрес про прийняте рішення. Тепер у законодавців є 30 днів для вивчення даного військового контракту і його можливого блокування.