Литва депортувала першого мігранта з Білорусі
Влада Литви депортувала першого нелегального мігранта з Білорусі. Громадянин Камеруну висланий до країни проживання, заявило МВС Литви у вівторок, 3 серпня, повідомляє Кореспондент.
"Рішення про висилку громадянина Республіки Камерун в країну його походження вступило в силу в понеділок. Він уже поїхав з Литви", - йдеться в повідомленні.
У відомстві запевнили, що й надалі будуть прийматися рішення про висилку до країн проживання інших нелегалів.
"Литва поважає права людини, але нелегальні мігранти з країни будуть вислані. Ми не можемо миритися з їх незаконним перебуванням", - зазначила глава МВС Агне Білотайте.
За даними міністерства, в поточному році литовсько-білоруський кордон нелегально перетнули понад 4 тисяч мігрантів. Це майже в 50 разів більше, ніж за весь 2020 рік.