Литва депортувала першого мігранта з Білорусі

Влада Литви депортувала першого нелегального мігранта з Білорусі. Громадянин Камеруну висланий до країни проживання, заявило МВС Литви у вівторок, 3 серпня, повідомляє Кореспондент.

"Рішення про висилку громадянина Республіки Камерун в країну його походження вступило в силу в понеділок. Він уже поїхав з Литви" , - йдеться в повідомленні.

У відомстві запевнили, що й надалі будуть прийматися рішення про висилку до країн проживання інших нелегалів.

"Литва поважає права людини, але нелегальні мігранти з країни будуть вислані. Ми не можемо миритися з їх незаконним перебуванням" , - зазначила глава МВС Агне Білотайте.

За даними міністерства, в поточному році литовсько-білоруський кордон нелегально перетнули понад 4 тисяч мігрантів. Це майже в 50 разів більше, ніж за весь 2020 рік.