З січня ДСНС України виявила понад 500 авіабомб

З січня поточного року піротехнічні підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій України вилучили і знищили 49 тисяч 961 вибухонебезпечний предмет (ВНП), в тому числі 501 авіаційну бомбу. Про це у вівторок, 3 серпня, інформувала пресслужба ДСНС, повідомляє Кореспондент.

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"Тільки за минулу добу, 2 серпня, здійснено 55 виїздів, в ході яких виявлено 812 боєприпасів" , - повідомили у відомстві.

Також співробітники ДСНС продовжують роботи з розмінування звільнених територій Донецької та Луганської областей. Зокрема, в Донецькій області за попередні 24 години виявлено та вилучено 64 ВНП і обстежено на їх наявність 1,51 гектара території.

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Таким чином, з метою запобігання нещасним випадкам серед населення в разі виявлення вибухонебезпечних предметів рятувальники закликають повідомляти про знахідку за номерами 101 або 102 і ні в якому разі не торкатися знайдених боєприпасів.