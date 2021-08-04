Інженери, що покинули Маска створюють електрокатер

Група колишніх інженерів компанії Ілона Маска SpaceX зайнялася створенням електричного швидкісного катера Arc One, повідомляє Лента.Ру.

Як пише Business Insider, виробник катера компанія Arc обіцяє, що він зможе розвивати швидкість до 40 миль (65 кілометрів) на годину і коштуватиме 300 тисяч доларів. Заряду 200-кіловатної батареї вистачить на п'ять годин. Випуск семиметрового човна планується до кінця 2021 року.

Вже зараз на сайті компанії можна забронювати човен, внісши депозит в одну тисячу доларів.

Arc заснована в Лос-Анджелесі, де прогулянки на катері користуються особливою популярністю. Всі співробітники компанії, за винятком виконавчого директора Мітча Лі, мають досвід роботи в SpaceX. Один з них, Райан Кук, після відходу з Boeing працював над першою сходинкою ракети-носія Falcon 9.