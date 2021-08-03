ЗСУ успішно випробували Bayraktar в умовах радіоперешкод

В Україні пройшли випробування роботи оперативно-тактичного Середньовисотні безпілотника Bayraktar ТВ2 в умовах впливу сучасних засобів радіоелектронної боротьби, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Про це інформує прес-служба Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння і військової техніки.

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В ході випробувань екіпажу Повітряних Сил ЗСУ успішно виконали польоти в умовах постановки перешкод різнотипних засобів РЕБ.

"Результатом випробувань стало підтвердження здатності повного використання бойових можливостей БПАК Bayraktar TB2 в умовах сучасної війни, при застосуванні сучасних засобів радіоелектронної боротьби" , - йдеться в повідомленні.

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У ДНДІ пропонують проводити подібні випробування БПАК на регулярній основі, використовуючи вдосконалені вітчизняні або придбані іноземні засоби РЕБ.