ЗСУ успішно випробували Bayraktar в умовах радіоперешкод
В Україні пройшли випробування роботи оперативно-тактичного Середньовисотні безпілотника Bayraktar ТВ2 в умовах впливу сучасних засобів радіоелектронної боротьби, повідомляє Цензор.НЕТ.
Про це інформує прес-служба Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння і військової техніки.
В ході випробувань екіпажу Повітряних Сил ЗСУ успішно виконали польоти в умовах постановки перешкод різнотипних засобів РЕБ.
"Результатом випробувань стало підтвердження здатності повного використання бойових можливостей БПАК Bayraktar TB2 в умовах сучасної війни, при застосуванні сучасних засобів радіоелектронної боротьби", - йдеться в повідомленні.
У ДНДІ пропонують проводити подібні випробування БПАК на регулярній основі, використовуючи вдосконалені вітчизняні або придбані іноземні засоби РЕБ.