ЗСУ успішно випробували Bayraktar в умовах радіоперешкод

ЗСУ успішно випробували Bayraktar в умовах радіоперешкод
Фото: Facebook.ДНДІ

В Україні пройшли випробування роботи оперативно-тактичного Середньовисотні безпілотника Bayraktar ТВ2 в умовах впливу сучасних засобів радіоелектронної боротьби, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Facebook.ДНДІ

Про це інформує прес-служба Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння і військової техніки.

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Facebook.ДНДІ

В ході випробувань екіпажу Повітряних Сил ЗСУ успішно виконали польоти в умовах постановки перешкод різнотипних засобів РЕБ.

"Результатом випробувань стало підтвердження здатності повного використання бойових можливостей БПАК Bayraktar TB2 в умовах сучасної війни, при застосуванні сучасних засобів радіоелектронної боротьби", - йдеться в повідомленні.
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У ДНДІ пропонують проводити подібні випробування БПАК на регулярній основі, використовуючи вдосконалені вітчизняні або придбані іноземні засоби РЕБ.

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