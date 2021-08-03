Мені запропонували зніматися в кіно а-ля Протасевич - Колеснікова

Члену Координаційної ради опозиції Білорусі Марії Колесніковій, яка знаходиться в СІЗО, пропонували дати інтерв'ю державному телеканалу, повідомляє Цензор.НЕТ.

Про це вона розповіла в інтерв'ю російському опозиційному телеканалу "Дождь". За словами Колеснікової, за час перебування в СІЗО їй кілька разів "в різних формах" пропонували співпрацювати зі слідством і написати прохання про помилування. Вона відмовилася від цього, тому що вважає себе невинною.

"Я сама пропоную ініціювати діалог, переговори, щоб припинити протистояння в суспільстві. Мене "почули" і запропонували зніматися в кіно а-ля Роман (Протасевич. - Ред.)" , - розповіла вона.

Опозиціонерка підкреслила, що погодилася на інтерв'ю за умови, що розкриє "разючу правду про викрадення, слідство і свавілля в тюрмі".