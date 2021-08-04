Байден закликав губернатора Нью-Йорка піти у відставку через секс-скандал

Президент США Джо Байден заявив, що губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо повинен піти у відставку через звинувачення в сексуальних домаганнях, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я думаю, що він повинен піти у відставку" , - сказав Байден на прес-конференції.

Президент нагадав, що ще в березні заявляв, якщо розслідування дійде висновку про винність Куомо в сексуальних домаганнях, то він рекомендує йому піти у відставку.

"Послухайте, я говорив, що, якщо розслідування генпрокурора прийде до висновку про те, що звинувачення вірні, я ще в березні рекомендував йому піти у відставку. (...) Я не читав звіт (про розслідування - Ред.). Я не знаю подробиць. Все, що я знаю, це кінцевий результат" , - зазначив Байден.

Президент США в березні заявив кореспонденту ABC News, що Куомо повинен піти у відставку і потенційно піддатися кримінальному переслідуванню, якщо розслідування підтвердить звинувачення в сексуальних домаганнях. Сам губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо заперечує свою провину і не збирається йти зі своєї посади.

"По-перше, я хотів би, щоб ви дізналися особисто від мене: я ніколи нікого не чіпав неналежним чином і ніколи нікого не домагався. Мені 63 роки. Я прожив усе своє життя, бувши публічною людиною" , - заявив Куомо.

Він також зазначив, що не збирається йти у відставку, всупереч вимогам з боку ряду політиків і громадських діячів.