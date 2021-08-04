НАБУ викрила схему мільйонних розкрадань при продажу деревини

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) затримали за підозрою в заволодінні деревиною на суму понад 50 млн грн директора одного з державних лісгоспів Харківської області та керівника одного з підконтрольних йому компаній, який є його родичем, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Вирішується питання про повідомлення їм про підозру" , - повідомляється на офіційному сайті НАБУ.

Крім того, НАБУ і САП повідомили про підозру в заволодінні майном держпідприємства двом керівникам ще двох приватних компаній. Їх дії кваліфіковані за ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

За даними досудового слідства, директор лісгоспу і керівники підконтрольних йому товариств з обмеженою відповідальністю організували схему з продажу деревини за заниженими цінами цим фірмам. Протягом 2018-2019 рр. таким чином було продано близько 15 тис. куб. м. деревини, в результаті чого держлісгосп недоотримав понад 50 млн грн.

Досудове розслідування триває. Встановлюються інші можливі учасники скоєння злочину.